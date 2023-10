Algérie Poste : 12 millions de détenteurs de la carte Edahabia

Algérie Poste totalise 12 millions de détenteurs de la carte Edahabia, alors que ce nombre ne dépassait pas les 6 millions en 2020.

Présentant un exposé au Forum du Moudjahid, à l’occasion de la Journée mondiale de la poste, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a révélé que le nombre de détenteurs de la carte Edahabia était passé de 6 millions en 2020 à 12 millions actuellement, soulignant que l’objectif est d’atteindre 15 millions de détenteurs d’ici fin 2024.

Algérie Poste ambitionne également de porter le nombre de guichets automatiques (GAB) à 3.400 d’ici fin 2024 contre 1.985 aujourd’hui et seulement 1.400 en 2020, a souligné le ministre, qui s’attend à ce que le nombre de transactions électroniques effectuées avec la carte Edahabia atteigne 60 millions d’ici fin 2023.



Algérie Poste compte aussi atteindre 4.240 bureaux de poste fixes et 115 bureaux mobiles à travers le pays, a fait savoir le ministre, faisant état de « projets devant permettre au secteur d’atteindre les objectifs fixés pour répondre aux besoins des citoyens dans le domaine de l’Internet ».

L’un de ces objectifs consiste à raccorder deux tiers des foyers à internet fixe d’ici fin 2024, a expliqué le ministre.

Le premier responsable du secteur a affirmé, en outre, que le Gouvernement poursuivait ses efforts visant à « généraliser et renforcer les services en ligne et le e-paiement à travers le développement d’une infrastructure solide et sécurisée pour les communications électroniques et la numérisation des services financiers postaux ».