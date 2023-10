Samsung pourrait se concentrer sur les puces au 2 nm et abandonner celles en 3 nm

Le géant fabricant coréen Samsung, pourrait abandonner entièrement la production de puce gravée en 3 nm pour se concentrer sur celles en 2 nm, et ceci pour une commercialisation espérée dès 2025.

Samsung, se lançait y’a à peine un an dans la course aux puces au 3 nm, en devenant la première entreprise à se lancer dans un tel procédé devançant TSMC et Mediatek. Toutefois, la firme TSMC a été la première à lancer une puce 3 nm pour smartphones à savoir la puce A17, qui équipe d’ailleurs les nouveaux iPhones.

Au jour d’aujourd’hui, la puce A17 est la seule commercialisée avec ce procédé, et cela devrait durer puisque la nouvelle Exynos 2400, que Samsung vient tout juste de dévoiler au grand public, sera en effet gravée en 4 nm. Tous les smartphones Android accusent ainsi un léger retard sur les iPhones.

Face à ce retard, Samsung envisagerait donc fortement, d’abandonner la production de sa puce gravée en 3 nm pour se concentrer, sur celle en 2 nm.