AGIS : Ooredoo partage son expérience avérée dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Forte de son statut d’Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo Algérie a pris part à la 1ère édition du Africa Global Impact Summit (AGIS), le premier sommet d’envergure internationale en Algérie portant sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et le développement durable, qui s’est déroulé les 08 et 09 octobre 2023 à Alger.

Organisé par Green-Eco Algérie, ce premier sommet Africain constitue une occasion pour les entreprises, les institutions publiques, les organisations de la société civile et le monde universitaire de se rencontrer et de discuter autour des défis et des opportunités pour le développement durable et de la RSE en Afrique.

Lors de cet évènement, le représentant de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives, a exposé la longue expérience de Ooredoo dans le domaine de la RSE notamment sur les volets sociétal et environnemental.

Dans son intervention, M. Djezairi a exposé les grandes lignes de la stratégie de Ooredoo qui se base essentiellement sur les valeurs de l’entreprise. Il a ajouté que cette démarche s’est traduite par la concrétisation, en collaboration avec les différents partenaires de la société civile, d’une multitudes d’actions ayant un impact significatif dans divers axes tels que la santé, l’environnement, le volontariat, la charité et la solidarité.

Il y a lieu de noter que l’engagement de Ooredoo Algérie dans le cadre des actions à responsabilité sociétale a été reconnu à l’international. En effet, Ooredoo Algérie a été récipiendaire en 2022 d’une double consécration avec notamment le prix (Best Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiative) « Meilleure initiative environnementale, sociale et de gouvernance » lors des Global Carrier Awards, et le prix Best African CSR Initiative (Meilleure initiative de Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique) lors de la 16ème édition du Telecom Review Leaders’ Summit, ainsi que d’une attestation de gratitude de la part de l’Union Arabe pour le Bénévolat et ce en reconnaissance à ses efforts et ses initiatives dans le domaine du bénévolat et de la responsabilité sociétale.

A travers sa participation à ce forum International de grande envergure, Ooredoo confirme sa dimension d’entreprise engagée et socialement Responsable.