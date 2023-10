Playstation 4 et 5 : Sony lance une nouvelle application de streaming

Le géant fabricant japonais Sony se lance dans le streaming vidéo sur ses consoles PS4 et PS5, dans le but d’attirer plus de clients en dehors des abonnés Playstation Plus Premium.

Sony vient de mettre en ligne sa nouvelle application Sony Pictures Core sur les PlayStation 4 et PS5. A travers ce nouveau service, la firme japonaise propose aux utilisateurs de louer ou d’acheter un film parmi les 2000 qui sont mis à leur disposition. Une nouvelle offre qui devrait séduire les joueurs fan de franchises telles que Spiderman et James Bond.

Selon le média Videogames Chronicle, Sony Pictures Core offrira un accès gratuit à une centaine de films sur le volet streaming. Pour avoir accès à cette gratuité, il faudra toutefois souscrire à un abonnement Playstation Plus Premium, dont le tarif est affiché à 16,99 euros par mois.