AADL: une application mobile pour le suivi en temps réel des projets de logement

L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé, samedi, le lancement d'une application sur téléphone portable pour permettre aux responsables de l'Agence de suivre, en temps réel, ses projets de logement à travers le territoire national.

Les chefs et directeurs de projets ainsi que les directeurs régionaux et le directeur général de l’Agence peuvent, grâce à cette application, s’enquérir continuellement du taux d’avancement des travaux et des différentes entraves rencontrées.

Annoncée lors d’une réunion du DG de l’AADL avec les chefs de projets et les directeurs régionaux, ladite application réduira les déplacements sur le terrain et la bureaucratie et encouragera la dématérialisation, de façon à conférer une plus grande efficacité au contrôle des projets, ont indiqué à l’APS des responsables de l’AADL.

A titre d’exemple, le directeur du projet peut émettre, continuellement, ses observations sur le rendement de la société de réalisation et les bureaux d’études ainsi que sur les difficultés rencontrées dans l’avancement des travaux. Ces observations peuvent être consultées instantanément par le directeur régional et le DG de l’Agence, pour se faire une idée précise et actualisée sur les projets et intervenir ensuite rapidement en cas de problème, selon les explications fournies. Des rapports accompagnés de photos et de vidéos peuvent être joints à travers cette application.

Cette initiative vient en adéquation avec les efforts consentis par le secteur de l’habitat en matière de modernisation et de numérisation placées au centre de la nouvelle approche économique adoptée par le pays, ajoute la même source.