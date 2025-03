1er centre de calcul haute performance dédié à l’IA en Algérie : une avancée stratégique vers la souveraineté numérique

Le lancement du premier centre de calcul haute performance dédié à l'intelligence artificielle (IA) en Algérie, dont la première pierre a été posée dimanche à Oran par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, constitue "une avancée stratégique vers la souveraineté numérique".

Porté par le ministère de la Poste et des Télécommunications, ce projet ambitieux représente un investissement clé à l’ère de l’IA. Doté d’une puissance de calcul avancée et équipé de GPU de dernière génération, ce centre permettra aux chercheurs, startups et entreprises algériennes d’accéder à des capacités de calcul intensif pour le développement d’applications IA, notamment dans les domaines de la santé, de l’industrie, de la cybersécurité et des villes intelligentes.

Le ministre Sid Ali Zerrouki a souligné que cette infrastructure s’inscrit dans la vision du président de la République visant à positionner l’Algérie comme un hub régional de l’innovation et de la transformation numérique. Il a également précisé que ce centre facilitera l’émergence d’un écosystème IA dynamique en mettant à disposition des ressources de calcul accessibles aux startups et aux institutions académiques.

Un investissement structurant

Ce projet s’intègre dans la stratégie nationale d’intelligence artificielle récemment annoncée, qui repose sur trois piliers majeurs :

Infrastructures et capacités de calcul : mise en place de centres de données performants et d’architectures cloud optimisées pour l’IA. Formation et recherche : partenariat avec les universités et centres de recherche spécialisés en IA et en mathématiques. Valorisation industrielle : accompagnement des startups et des entreprises pour développer des solutions IA appliquées à divers secteurs.

Avec ce centre de calcul, en complément du cloud lancé par le Haut-Commissariat à la Numérisation (HCN), l’Algérie franchit une nouvelle étape vers la souveraineté numérique. Ce projet réduit la dépendance aux infrastructures étrangères et crée un environnement propice à l’innovation technologique.

Ce centre de calcul haute performance témoigne de la volonté du gouvernement de faire de l’IA un levier de croissance et de compétitivité, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour l’écosystème technologique algérien.