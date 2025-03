Cinquante étudiants algériens ont été honorés lors de la cérémonie de clôture de la 10e édition du programme "Seeds for the Future" de Huawei Algérie, qui s'est déroulée samedi à Alger.

L’événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que l’Ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dong Guangli.

Dans son discours, M. Ouadah a salué cette initiative visant à encourager les jeunes dans le domaine des technologies de l’information et de l’entrepreneuriat. Il a également souligné les progrès réalisés par l’écosystème entrepreneurial algérien et l’importance de multiplier ce type d’initiatives pour renforcer l’esprit d’innovation. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des programmes à long terme, en collaboration avec des investisseurs et des entreprises technologiques, pour faciliter la création de start-ups.

L’Ambassadeur de Chine a, quant à lui, mis en avant les relations solides entre l’Algérie et la Chine, rappelant la rencontre historique de juillet 2023 entre le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue chinois, M. Xi Jinping, où ils ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la numérisation et de la recherche scientifique.

Organisé dans le cadre d’un Mémorandum d’Entente (MoU) entre Huawei et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme « Seeds for the Future » a permis à ces jeunes talents de bénéficier d’une formation intensive en technologies de l’information et de la communication (TIC).

Au cours d’une semaine de formation à Alger, les étudiants ont approfondi leurs compétences en intelligence artificielle, cybersécurité, cloud computing, énergies renouvelables et autres domaines stratégiques, grâce aux interventions d’experts de Huawei et de l’écosystème technologique algérien.

Parmi les 50 participants, 20 étudiants ont été sélectionnés à l’issue d’un test de compétences en TIC pour une immersion technologique en Chine. Ils y ont découvert les dernières innovations en matière de 5G, de centres de données et de solutions pour les villes intelligentes, tout en interagissant avec des experts et des talents internationaux.

L’événement a également été marqué par le concours Tech4Good Algérie, où quatre équipes ont présenté leurs projets innovants. Le projet BeeShield, axé sur la protection de l’environnement et la préservation des colonies d’abeilles à l’aide de capteurs intelligents et de solutions IoT, a remporté la compétition.

L’équipe gagnante bénéficiera d’un accompagnement spécifique pour développer davantage son projet et aura l’opportunité de participer à un événement majeur en TIC en Chine.