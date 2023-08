Yassir signe un contrat de sponsoring avec le Paris-Saint-Germain

La start-up algérienne Yassir spécialisée dans les services de transports, de livraisons et paiements, vient de signer un contrat de sponsoring inédit, avec le club de football Paris-Saint-Germain champion de France en titre. Ce contrat avoisinerait les 5 millions d’euros par an sur une durée de trois ans.

Yassir, Start-Up algérienne offrant des services à la demande et de paiements en Afrique du Nord, vient de signer un important contrat de sponsoring avec le club de football français Paris-saint-Germain (PSG). Un contrat signé sur trois ans et qui a pour but d’accentuer le développement de la marque Yassir à l’international.

La plus grande société de services à la demande et de paiement en Afrique du Nord bénéficiera ainsi d’une visibilité importante grâce à l’appui du PSG. Le contrat signé, serait estimé à 5 millions d’euros par an.

Avec ce contrat, Yassir a acquis le droit d’apposer son nom sur les LED de l’enceinte mythique du Parc des Princes, et disposera de l’opportunité de s’adresser en direct aux 200 millions d’abonnés du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Enfin, le PSG et Yassir vont également créer des offres uniques à destination des utilisateurs de Yassir pour marquer cette collaboration.