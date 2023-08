Android 14 adoptera une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur réseau mobile

Avec le nouveau système d’exploitation de Google Android 14, quelques secondes suffiront à interdire les attaques des hackers utilisant le réseau mobile pour infecter votre smartphone.

Comme on le sait, Android 14 sera prochainement lancé, après le déploiement récent de la dernière version bêta. Le géant américain, nous apprend l’existence sur cette version d’une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui peut être très utile.

En effet, malgré le fait que le réseau 2G est en cours de suppression chez les opérateurs, les smartphones peuvent toujours capter cet ancien réseau, et le font automatiquement quand c’est la seule option possible, or les hackers peuvent pirater vos téléphones sans que vous le sachiez.

En effet, étant donné que le réseau 2G est beaucoup moins sécurisé, les pirates peuvent facilement infiltrer votre smartphone et intercepter les appels et conversations SMS. Google a ainsi proposé dés Android 12 une option pour désactiver la 2G et va encore plus loin avec Android 14.

Désormais, Android part du principe que “le trafic réseau doit être chiffré de bout en bout”, et permet via cette nouvelle option, d’exiger le chiffrage du réseau mobile via un simple interrupteur marche/arrêt. Une fois en marche, il sera impossible de se connecter à un réseau non sécurisé (2G en tête).