Xiaomi tease le lancement du futur Mix Fold 2

Xiaomi prépare le lancement imminent de son nouveau Mix Fold 2. En attendant deux atouts majeurs ont été dévoilés, sa charnière permettant d’effacer la pliure de l’écran sous le doigt ainsi que sa finesse.

Xiaomi veut contre-attaquer Samsung et son lancement de ses nouveaux Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, en préparant la levée de voile ce 11 aout 2022 de son Mix Fold 2. Il s’agit de la nouvelle génération de son smartphone pliable qui prendra donc la relève du Mi Mix Fold.

Le Xiaomi Mix Fold 2 a déjà été teasé avant son lancement officiel, avec la publication de deux images promotionnelles sur le réseau social Weibo. Deux qualités sont ainsi mises en avant : sa finesse et sa pliure désormais bien camouflée comme on le voit sur l’image, le smartphone pliant de profil et déplié au format tablette.

Sa finesse est quant à elle prouvée par l’inscription au-dessus où il est fait mention d’une épaisseur de 5,4 mm seulement. A noter également la présence de la charnière « micro goutte », dont l’avantage réside dans le fait que la charnière va pouvoir appliquer une légère pression au niveau de la pliure quand le Mix Fold 2 est déplié, ce qui devrait grandement atténuer la sensation de pli sous le doigt.