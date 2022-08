Mondial de Football 2022 : Adidas dévoile son ballon connecté

La marque aux trois bandes, équipementier officiel de la Coupe du Monde de Football, a dévoilé le ballon officiel de la compétition. Ce dernier adopte un capteur intégré permettant de détecter plus rapidement et plus précisément les hors-jeu.

Dans moins de 100 jours, débutera la coupe du monde de Football 2022 qui se déroulera au Qatar. Une édition sous le signe de l’innovation dans tous ses aspects notamment dans le jeu sur le terrain. En effet, après l’assistance vidéo lancée en 2018 en Russie, la prochaine coupe du monde accueillera, un ballon connecté.

Baptisé « Al Rihla« , en arabe pour « voyage », ce ballon est décrit par le communiqué de la Fifa comme « impressionnant de résistance et de qualité » et au « haut niveau de précision et de fiabilité« . En plus de ces qualités, le ballon possède un capteur permettant de relever sa position sur le terrain en temps réel.

Ce capteur pourra mesurer l’accélération du ballon, sa vitesse de rotation et son orientation ce qui peut donc déterminer avec précision son l’altitude, la vitesse et la position du ballon. Avec des informations envoyées 500 fois par seconde à la salle de visionnage, chaque action du ballon sera décortiquée très précisément, ce qui permettra de détecter plus facilement les différents faits de jeu, comme les hors-jeu des joueurs.