Oppo dévoile ses nouvelles Watch 3 et Watch 3 Pro

Le géant fabricant chinois vient de dévoiler ses deux nouvelles montres connectées Oppo Watch 3 et 3 Pro. Il s’agit des premiers appareils à adopter la dernière puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm.

Oppo a levé le voile sur une nouvelle génération de montres connectées haut de gamme en présentant le duo : Watch 3 et Watch 3 Pro. Ces dernières adoptent un nouveau design avec un cadre et des bords plus arrondis et disposent d’une couronne mécanique rotative qui permet un meilleur contrôle de la montre.

La Watch 3 standard est dotée d’un écran AMOLED de 1,75 pouces d’une définition de 372 x 430 pixels et d’une couche de verre 3D. La version Pro est quant à elle dotée d’un écran AMOLED LTPO de 1,91 pouces, d’une définition de 378 x 496 pixels et de la fonction Always on Display.

Les deux montres sont équipées du nouveau SoC Snapdragon W5 Gen 1 présenté il y’a quelques semaines. Cette puce est épaulée par 1 Go de RAM et 32 Go de stockage ainsi que d’une puce Apollo 4 Plus d’Oppo chargée d’aider le processeur principal pour les tâches à faible consommation.

Les batteries des Watch 3 et Watch 3 Pro sont respectivement de capacité de 400 et 550 mAh avec une autonomie annoncée jusqu’à 5 jours pour cette dernière et jusqu’à 15 jours en mode lite Smart. Elles sont également équipées d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un oxymètre de pouls et d’un ECG, une première pour le fabricant.