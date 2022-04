Walk&Win : marchez et gagnez des gigas avec la Djezzy App

Lancée le 7 avril dernier en présence du président directeur général du groupe Veon, la nouvelle application Djezzy APP débarque avec pleins de nouveautés.

La Djezzy App offre un nouveau service totalement gratuit mais dont l’utilisation permet aux clients de gagner des Gigas internet. Il s’agit de la fonctionnalité « Walk & Win », marche et gagne. C’est une première en Algérie réalisée intégralement par les ingénieurs de Djezzy.

Comment ça fonctionne :

Le client devra d’abord télécharger l’application Djezzy App s’il ne l’a pas déjà fait puis activer la fonctionnalité « Walk & Win ». Pour jouer à « walk & win », il est nécessaire d’avoir un smartphone prenant en charge la fonction podomètre.

En faisant 5000 pas, le client recevra 1 Go valide 24h, pour 10000 pas, ce sont 2 Go valide 7 jours, pour 15000 pas, le client gagne 4 Go valide 7 jours alors qu’il bénéficie de 6 Go valide 30 jours s’il franchit la barre des 20000 pas.

A cette occasion, Matthieu Galvani président directeur général a déclaré : « l’application Djezzy App fait peau neuve pour apporter plus de service et de confort à nos clients présents et futurs. C’est une première en Algérie réalisée par nos ingénieurs. La nouvelle Djezzy App est le début du voyage dans le monde digital qui s’offre à vous au bout d’un clic ».

Cette nouveauté s’ajoute à d’autres services qu’offre la nouvelle Djezzy App tels que Promo-Scoop et Ranati spécial ramadan, les horaires de prières, Anghami, concours gaming, Vr-experience , Bip-Sms, E-paiement, et un bonus de 1 Go pour chaque souscription via la Djezzy App.

D’autres fonctionnalités plus attractives sont également prévues dans le programme de la Djezzy App qui promet une belle expérience client et un voyage au cœur du monde digital.