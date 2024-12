Vols de câbles de cuivre : Algérie Télécom face à des pertes considérables

Les vols répétés de câbles de cuivre continuent de causer d’importants dégâts en Algérie, notamment dans la wilaya de Constantine, affectant les services d’Algérie Télécom et de la Sonelgaz. Ces actes de vandalisme, visant les réseaux d’alimentation en électricité, d’éclairage public, de téléphonie et d’internet, génèrent des pertes financières importantes et des impacts graves pour les citoyens.

Malgré les efforts des forces de sûreté et de la gendarmerie, la lutte contre ces malfaiteurs nécessite la collaboration des citoyens pour être pleinement efficace. Les pertes concernent non seulement les coûts élevés des équipements endommagés, mais aussi les investissements réalisés pour améliorer les infrastructures et fournir des services essentiels aux habitants, entreprises et collectivités.

Les conséquences de ces vols se traduisent par des coupures prolongées d’électricité, de téléphone et d’internet, impactant directement des milliers de citoyens. L’absence d’éclairage public dans certaines zones aggrave également le sentiment d’insécurité. Pour Algérie Télécom, ces vols entraînent des interruptions fréquentes et prolongées de la connexion internet, certaines réparations étant complexes et coûteuses.

En novembre dernier, sept individus ont été arrêtés en flagrant délit pour destruction de biens publics et vol de câbles. Ces matériaux, notamment le cuivre, très prisé et vendu à des prix élevés sur le marché, sont souvent revendus à des commerçants spécialisés dans la récupération de déchets métalliques.

Pour endiguer ce fléau, il devient urgent de renforcer la sensibilisation des citoyens, de développer des systèmes de surveillance plus efficaces et de durcir les sanctions à l’encontre des auteurs de ces infractions.