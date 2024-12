BOMARE COMPANY : Présence remarquée au SINAA 2024

BOMARE COMPANY participe au salon SINAA 2024, qui se déroule du 3 au 5 décembre 2024 au pavillon central de la SAFEX à Alger. Cet événement de référence rassemble les acteurs majeurs de l'industrie et de la technologie pour explorer les dernières avancées et solutions innovantes.

En tant qu’acteur clé dans son secteur, BOMARE COMPANY saisit cette opportunité pour mettre en avant ses innovations, ses produits de pointe et ses solutions techniques conçues pour répondre aux défis actuels de l’industrie. L’entreprise, forte de son expertise et de son savoir-faire, présentera notamment des technologies de pointe, des matériaux innovants et des processus de production optimisés.

Les visiteurs du salon pourront échanger directement avec les experts de BOMARE COMPANY, découvrir ses produits et services en détail, et comprendre comment ses solutions peuvent s’adapter aux besoins spécifiques des divers secteurs industriels.

Le stand de BOMARE COMPANY offrira un espace interactif où des démonstrations en direct et des présentations immersives permettront aux professionnels de se projeter dans les opportunités technologiques de demain.