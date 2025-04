Algérie Poste alerte contre le partage de la carte Edahabia

Algérie Poste met en garde les citoyens contre la divulgation d’informations sensibles liées à la carte Edahabia, notamment sur les réseaux sociaux.

Des arnaques de plus en plus fréquentes visent les utilisateurs qui partagent, même involontairement, des photos de leur carte contenant des données personnelles (numéro, nom, code CVV). Algérie Poste met en garde les utilisateurs et appelle à plus de vigilance.

Les cybercriminels utilisent ces informations pour vider des comptes bancaires ou usurper des identités. Les forces de l’ordre constatent une hausse des plaintes liées à ce type de fraude.

Algérie Poste rappelle qu’elle ne demandera jamais de photo de carte par téléphone, mail ou message.

Par ailleurs et en cas de doute, il est conseillé de se rendre en agence ou de contacter les services officiels.



Algérie Poste indique que la vigilance des usagers est essentielle pour protéger leurs données et éviter les arnaques.