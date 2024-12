Ooredoo marque la Journée Internationale des Personnes en situation de handicap

Forte de son implication dans les actions à responsabilité sociétale dédiées notamment aux personnes en situation de Handicap, Ooredoo manifeste continuellement son engagement indéfectible à soutenir tous les efforts visant à améliorer la vie et les conditions des personnes en situation de handicap, sous toutes ses formes.

A ce titre Ooredoo s’est démarqué par son soutien constant aux acteurs clés œuvrant pour le bien-être des personnes aux besoins spécifiques, entre autres, l’Organisation Nationale des Aveugles Algériens (ONAA), a bénéficié d’un accompagnement ayant permis, entre autre, d’honorer avec respect les réussites des bacheliers non-voyants. Dans cette même optique, Ooredoo a fourni à l’association « La Canne Blanche » des smartphones et tablettes équipés de braille, contribuant ainsi à faciliter l’apprentissage des enfants aveugles et malvoyants.

Dans un souci constant d’inclusion, Ooredoo a également lancé en juin 2024 le programme innovant « TAWAHOD-FOOT », en collaboration avec la Football Challenge Academy. Ce programme vise à promouvoir l’inclusion sociale des enfants autistes par le biais de la pratique du football, créant ainsi un espace d’expression et de socialisation pour ces jeunes. En parallèle, un partenariat fructueux avec le Croissant Rouge Algérien débouchera bientôt sur la mise en place d’un programme d’accompagnement spécifiques pour les enfants autistes, renforçant ainsi l’engagement envers cette cause.

Au-delà des actions matérielles, Ooredoo incarne des valeurs profondes de solidarité et de bienveillance. Ainsi, lors du dernier mois de Ramadhan, une équipe de cadres de Ooredoo a partagé un Iftar avec les membres de l’association « Amel oua 3amel Bab El Oued », offrant un moment de convivialité et de partage aux personnes en situation de handicap. Cette démarche symbolise l’attachement d’Ooredoo à la création de liens humains et à la solidarité envers les plus fragiles.

Dans la continuité de ses actions en faveur des personnes atteintes de handicap, Ooredoo marque aujourd’hui la Journée Internationale des Personnes Handicapés, à travers sa participation à un évènement organisé par l’association des handicapés moteur « AMAL OUA 3AMEL » le 3 décembre prochain, une date phare inscrite au calendrier de l’Organisation des Nations Unies depuis 1992.

Cet événement, qui a rassemblé à la salle des fêtes ‘’Val des Fleurs’’, à Bab El Oued des représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, de la société civile et de nombreux donateurs, a pour objectif de mettre en lumière les enjeux liés au handicap et de renforcer le plaidoyer en faveur de l’inclusion des franges sociales concernées.

Ces initiatives s’inscrivent dans la durée et témoignent de la volonté de Ooredoo de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des franges de société les plus vulnérables. En plaçant l’humain au cœur de ses actions, Ooredoo réaffirme son rôle d’acteur responsable et engagé dans la société, notamment à la lumière de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE).