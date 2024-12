Ooredoo Algérie honorée pour son engagement sociétal exemplaire

À l’occasion de la Journée internationale des Volontaires, célébrée le 5 décembre de chaque année, l’Association Nationale du Volontariat (ANV) a organisé une cérémonie spéciale à l’hôtel Legacy (Hydra) réunissant des acteurs clés de la société civile et du mouvement associatif. Lors de cet événement un vibrant hommage a été rendu aux personnes et aux institutions engagées dans le volontariat, saluant leur contribution précieuse au développement de la société civile.

Marquée par la remise du prestigieux prix de « Leader de la responsabilité sociétale en Algérie » pour la deuxième année consécutive à Ooredoo Algérie, cette distinction récompense l’engagement continu de l’entreprise en faveur de la société et son rôle exemplaire en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Suite à la réception de cette distinction, M. Roni TOHME, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a exprimé sa gratitude en déclarant notamment :

« Nous sommes profondément honorés de recevoir ce prix, qui reconnait et valorise nos efforts dans le cadre de notre programme de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Chez Ooredoo, la RSE est au cœur de nos priorités, avec des initiatives concrètes et des partenariats fructueux avec les associations de la société civile. Je remercie chaleureusement l’ANV pour cette reconnaissance, qui renforce notre engagement à poursuivre et à diversifier nos projets de développement durable qui passent par le développement humain. »

De son côté, M. Ahmed MELHA, président de l’Association Nationale du Volontariat, a souligné :

« Cet événement vise à célébrer les acteurs distingués du volontariat et à promouvoir l’esprit de citoyenneté. La Journée internationale des Volontaires est une occasion idéale pour honorer les efforts des individus, associations et entreprises qui incarnent les valeurs d’entraide et de solidarité. J’exprime une gratitude particulière à Ooredoo Algérie pour son soutien constant à nos initiatives et pour son rôle exemplaire dans la promotion des actions de RSE qui contribuent grandement à l’atteinte de nos objectifs communs. »

Dans le cadre de sa politique RSE, Ooredoo Algérie a mené plusieurs initiatives remarquables dans les domaines de l’environnement, de la santé, de l’éducation et du soutien à la société civile. Parmi ces actions figurent des campagnes de reboisement dans les zones touchées par les incendies de forêt, ainsi que des opérations de nettoyage des plages pendant la saison estivale.

Ooredoo Algérie a également été distinguée à plusieurs reprises ces dernières années pour ses engagements sociétaux. En 2021, l’entreprise a remporté le « Prix du Président de la République » pour ses œuvres de volontariat, ainsi que le « Prix des leaders du Volontariat » en 2022, saluant sa stratégie innovante en matière de RSE, puis en 2023 avec le Prix « LEADER de la responsabilité sociétale » en ALGERIE « رواد المسؤولية المجتمعية » , octroyé par l’Association Nationale du Volontariat.

En effet, le succès de Ooredoo Algérie en la matière ne se limite pas au marché algérien. Avec sa capacité à s’imposer sur la scène internationale Ooredoo Algérie a remporté des distinctions prestigieuses telles que le Prix Spécial dans la catégorie « Meilleure initiative environnementale, sociale et de gouvernance» lors des Global Carrier Awards 2022 à Londres et le prix « Best African Corporate Social Responsability Initiative » à Dubaï dans la même année.

À travers ces récompenses, Ooredoo continue de s’illustrer comme un acteur majeur du développement durable en Algérie, œuvrant pour un impact positif durable au sein de la communauté nationale.