Viber fête ses 10 ans en célébrant ses utilisateurs

Pour célébrer son 10éme anniversaire, Viber vient de lancer une campagne intitulée `` Viber Heroes '' qui met en lumière des histoires inspirantes d'amour, de famille, de dévouement et de générosité aux utilisateurs d'Algérie et partout dans le monde.

Viber, la messagerie les plus utilisée dans le monde, rappel dans son communiqué l’étendue des fonctionnalités que cette application propose à ses utilisateurs comme les appels gratuits, les appels individuels, de groupe, vocaux et vidéo, des protocoles avancés pour maintenir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs, en plus des autocollants distinctifs, différentes communautés et chatbots.



Et pour fêter son 10éme anniversaire, l’application »célèbre ses utilisateurs héroïques d’Algérie, de Russie, de Grèce, d’Ukraine, du Népal, des Philippines et d’autres encore à travers une série de 14 courts métrages documentant leurs histoires personnelles inspirantes » indique le communiqué de Viber.

La campagne Viber Heroes a présenté différentes histoires d’amour, d’amitié, de famille et d’esprit d’équipe. Voici quelques-unes de ces histoires:



Le Succès au-delà des frontières

Un homme d’affaires ambitieux qui a bâti une entreprise de technologie et de télécommunications prospère en Algérie. La vie voulait qu’il déménage en France, laissant son entreprise derrière lui. Cependant, il a décidé de gérer l’entreprise à distance, en s’appuyant sur l’application Viber, qui lui a permis de communiquer facilement avec les membres de l’équipe par vidéoconférence pour rester au courant de tout ce qui se passe dans l’entreprise et la gérer efficacement pour prouver que le succès n’a pas de limites.



Communication entre les bébés prématurés et leurs mères

En Bulgarie et pendant la quarantaine dans le pays suite à la propagation de la pandémie Corona, l’application Viber était le seul lien entre les bébés prématurés et leurs parents, car le personnel médical du service de soins intensifs néonatals a fait un effort exceptionnel pour faciliter la communication entre les enfants et leurs familles en organisant des appels vidéo afin que les parents puissent voir leurs enfants et les surveiller de loin.



Poursuivre l’éducation malgré l’épidémie

Sheelan, un enseignant irakien persévérant et dévoué. Avec le début de la quarantaine et la fermeture des jardins d’enfants, des écoles et des universités en Irak, Sheelan s’est chargée de la formation continue et de la communication avec les élèves et les étudiants de chez eux. Ici, elle a créé des groupes sur Viber pour différents groupes d’âge afin de faciliter les cours et l’organisation d’activités à distance en plus de partager des devoirs et du matériel pédagogique.



Tomber amoureux

En 2015, Gayan du Sri Lanka a rencontré l’amour de sa vie, Gavendi, qu’il a vu pour la première fois dans le bus de leur entreprise. En raison de son extrême timidité, il ne pouvait le lui dire qu’en lui envoyant un autocollant romantique sur Viber, et à son grand étonnement, Gavendi a répondu en lui envoyant un autre autocollant. Ainsi commença l’histoire d’amour entre eux, qui aboutit au mariage deux ans plus tard.



Dans une déclaration de Mme Anna Znamenskaya, Directrice du Développement chez Racuten Viber, dans laquelle elle a dira : Le succès de l’application Viber au cours des dix dernières années est quelque chose que nous devons absolument à nos utilisateurs du monde entier, car ce sont eux qui utilisent Viber dans leur vie quotidienne pour communiquer avec les autres. Derrière chaque conversation sur Viber, il y a une histoire vraie. Nous aimons nos utilisateurs et prenons plaisir à faire partie de leur vie quotidienne. La capacité des gens à partager de vrais sentiments tels que des sentiments de joie, de bonheur et peut-être même parfois des moments tristes grâce à l’application, rend notre travail plus significatif. Nous sommes reconnaissants envers nos utilisateurs et nous nous engageons à poursuivre notre voyage ensemble.



Regardez l’ensemble des vidéos sur : https://lp.viber.com/ar/heroes-of-viber/