Twitter porte plainte officiellement contre Elon Musk après son annulation de rachat du réseau social

Le géant réseau social Twitter vient d’attaquer en justice officiellement le milliardaire américain Elon Musk, après que ce dernier a annulé son offre de rachat de Twitter de 44 milliards de dollars.

Comme prévu, suite à son annulation de l’accord de rachat de Twitter pour un montant 44 milliards de dollars évoquant un désaccord sur le nombre de faux comptes inscrits sur Twitter, Elon Musk vient de voir officiellement une plainte ouverte par le réseau social.

Twitter vient en effet, de déposer à la Cour de la Chancellerie du Delaware, les documents nécessaires pour ouvrir une enquête. Cette dernière tranchera si Elon Musk avait suffisamment de raisons pour mettre fin à l’accord de rachat, avec une compensation d’un milliard de dollars.

« En avril 2022, Elon Musk a débuté un accord de fusion avec Twitter, promettant de faire de son mieux pour que l’accord se fasse. Maintenant, moins de trois mois plus tard, Musk refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels », a ainsi déclaré Twitter auprès de Bloomberg.

Pour rappel, Elon Musk a annulé officiellement son accord de rachat de Twitter jugeant que les faux comptes Twitter représentent 20 % des comptes, alors que Twitter l’accuse d’avoir menti assurant qu’il n’aurait que 5 % de faux comptes de ses utilisateurs. Affaire à suivre.