Apple Watch Series 8 : la firme préparerait une version Pro

La marque à la pomme pourrait lancer une version Pro de sa montre connectée Apple Watch Series 8, avec des performances plus poussées visant à séduire les sportifs les plus aguerris.

Le journaliste Mark Gurman, toujours bien informé en ce qui concerne les produits d’Apple, a déclaré que la firme à la pomme prévoirait le lancement d’une version Pro de sa future montre connectée Watch Séries 8.

Le but de cette version Pro serait d’être équipée de performances très poussées, pour séduire les professionnels et aller concurrencer les géants dans le domaine comme Garmin ou Suunto.

La version Pro de la Watch Series 8 proposerait un écran plus grand de 7 % par rapport à la version classique. Elle serait également plus résistante aux impacts, et embarquerait une batterie plus grosse et un châssis plus résistant. Affaire à suivre.