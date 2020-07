Truly Exquisite propose une Playstation 5 en or 24 carats

Quelques semaines après le lancement officiel de la Playstation 5, la marque anglaise Truly Exquisite spécialisée dans la personnalisation de produis high-tech dévoile différentes versions très luxueuses de la console japonaise avec au choix or 24 carats, platine ou encore or rose 18 carats.

Pour les amateurs des jeux-vidéos amoureux du « Bling Bling », la marque londonienne Truly Exquisite leur propose trois finitions de la toute nouvelle Playstation 5 dévoilée récemment. Ils auront en effet le choix entre trois finitions très hautes gamme soit en or 24 carats, soit en platine ou alors en or rose 18 carats.

Truly Exquisite nous propose ainsi ce teaser de ce que va être la future finition en or 24 carats. On y remarque, que la console DualSense serait également disponible en or tout comme le casque audio 3D Pulse. Enfin, la date de commercialisation de cette console personnalisée devrait avoir lieu en décembre 2020.