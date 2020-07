Huawei Algérie : L’importance des TIC en période de pandémie débattu !

Une trentaine de rédacteurs en chef et journalistes algériens ont pris part au Webinar organisé, aujourd’hui, par Huawei Algérie. Les discussions ont tourné autour de la prépondérance des TIC en période de pandémie. Il était également question d’une visite virtuelle immersive de la salle d’exposition E-square de Huawei et réflexion autour de la question de la transition numérique de l’Algérie.

Ce Webinar a été l’occasion de souligner l’importance des TIC, plus particulièrement dans le contexte actuel de crise dû à la pandémie du Covid 19. « Indispensable depuis plusieurs décennies déjà dans le cadre des activités professionnelles, les TIC se sont, en période de pandémie, révélés être des outils véritablement salvateurs », indique un communiqué de Huawei Agérie. Les Technologies de l’Information et de la communication ont permis à de nombreuses entreprises et organismes de poursuivre leurs activités sans interruption. « Sans ces moyens techniques à la pointe de la technologie, les résultats de cette crise sanitaire auraient été plus désastreux », poursuit la même source.

De nombreux exemples concrets de prouesses techniques rendues possibles grâce aux TIC et à l’ingéniosité des entreprises du secteur ont été évoquées au cours du Webinar Huawei Algérie.

D’Alger à Shenzhen, visite virtuelle !

Au cours du Webinar, les participants ont également fait la visite virtuelle et immersive de la salle d’exposition de Huawei située à Shenzhen en Chine. Grâce aux technologies de vidéoconférence, rédacteurs en chef et journalistes de plusieurs médias algériens ont pu découvrir le riche contenu d’E-square, un espace dédié à la découverte des solutions Huawei à la pointe de la technologie à l’image des solutions « Smart Healthcare 5G », « 5G+Cloud+AI » dédié aussi à l’intelligence artificielle ainsi qu’aux solutions de gouvernance digitale dans le cadre des services publiques et urbain.

Une réflexion autour de la transition numérique de l’Algérie

Pour conclure ce riche programme, les participants au Webinar Huawei Algérie, au rang desquels rédacteurs en chef et journalistes de médias algériens spécialisés, ont échangé autour de la question de la transition numérique de l’Algérie ; une transition inscrite au programme du gouvernement dans le cadre de sa stratégie de développement des TIC. Un échange qui aura été l’occasion de souligner toute l’importance du recours aux TIC pour stimuler le développement de l’Algérie, plus particulièrement en période de crise sanitaire.