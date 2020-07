Ooredoo souhaite Aïd Adha Moubarak aux Algériens

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo partage la joie de l’Aïd El Adha avec le peuple Algérien et saisit l’occasion de cette fête religieuse pour lui présenter ses vœux de prospérité, bonheur et de santé.

Dans son message de vœux, le Directeur Général Adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je suis heureux de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos vœux les plus sincères de paix et de prospérité et surtout de santé aux Algériens. Les circonstances sanitaires actuelles que vit l’Algérie à l’instar de tous les pays du monde suite à la propagation du coronavirus exigent de nous de célébrer cette fête avec nos familles en respectant les mesures de prévention et de sécurité. »

Fidèle à son statut sociétal, Ooredoo confirme son engagement au sein de la société Algérienne en partageant avec le peuple algérien ses fêtes et ses occasions.