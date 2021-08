TikTok devient l’application vidéo numéro 1 de l’année

Le réseau social TikTok vient de devenir l’application vidéo la plus populaire au monde de l’année avec plus de 660 millions de téléchargements sur l’App Store de la marque à la pomme et Google Play chez Android.

L’application TikTok ne cesse d’étendre sa popularité mondiale, avec des chiffres de téléchargements qui impressionnent. En 2018, le réseau social est passé devant Instagram avec plus d’un milliard de téléchargements, et a dépassé en 2020 Facebook devenant l’application la plus téléchargée.

Aujourd’hui, on apprend via le site Finbold que sur l’année 2020, TikTok a enregistré plus de 660,12 millions de téléchargements sur l’App Store et Play Store, ce qui en fait l’application vidéo la plus populaire de l’année au niveau mondial devant Youtube donc.

“l’application a connu une croissance rapide à la suite de la pandémie de coronavirus, notamment avec les confinements émergents. Pendant cette période, de nombreuses personnes ont dû rester à la maison et des applications comme TikTok ont permis aux gens de rester engagés.” Lit-on dans un rapport de recherche.