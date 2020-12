Tecno : Le Nova lancé à la veille de Noël !

Malgré la pandémie, l’esprit des fêtes de fin d’année et bel et bien présent. A ces préparations, y participe les constructeurs de téléphonie mobile en lançant de nouveaux produits dédiés à des clients bien précis.

Il faut savoir que les Smartphones représentent les cadeaux les plus fréquents pour la Noël. Tout le monde s’y met même les chinois. D’ailleurs, ce week-end Tecno présentera un nouveau terminal baptisé : ‘’Nova’’. Le téléphone a un design arrière texturé, un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière et une batterie de 6000 mAh avec un support pour une recharge rapide de 18W. Il est également équipé d’un écran HD+ de 6,8 pouces et animé par le processeur MediaTek Helio G80 couplé à 6 Go de RAM. Il est aussi doté de caméra arrière quadruple comprenant 13MP (primaire) + 2MP (macro) + 2MP (profondeur) + caméra AI. Concernant la caméra frontale est de 8 mégapixels.

Le Tecno Nova sera dévoilé le 4 décembre. Pour l’heure, nous ne connaissons pas son prix. Ce téléphone n’est pas seulement destiné au marché européen, il est également attendu en Afrique.