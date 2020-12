Ooredoo accompagne la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées dans sa lutte contre la COVID 19

Très engagée dans le soutien aux personnes en situation de handicap, Ooredoo accompagne la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH) dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, célébrée le 03 décembre de chaque année.

Placée cette année sous le thème « Reconstruire en mieux – vers un monde post covid-19 inclusif, accessible et durable », cette contribution qui s’inscrit dans le cadre du partenariat signé entre Ooredoo et la FAPH, est dédiée notamment à la lutte contre la COVID 19 avec l’acquisition de matériel médical, fauteuils roulants, coussins anti-escarres ainsi que du gel hydro-alcoolique et des masques de protection.

Pour rappel, Ooredoo a signé un contrat de partenariat avec la FAPH, un mouvement national militant pour l’égalité des chances et la promotion des droits des personnes handicapées en Algérie. Ce partenariat prévoit notamment la réalisation d’un projet d’accompagnement à l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés ainsi que le soutien aux activités et projets de la FAPH.

Cette initiative vient confirmer une nouvelle fois le statut d’Ooredoo en tant qu’entreprise citoyenne et son engagement à encourager les initiatives visant à soutenir les personnes en situation de handicap en Algérie.