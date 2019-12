Stream System présente à la FPA

BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale Stream System sera présente à la foire de la production Algérienne qui se tiendra du 19 au 28 décembre 2019 au niveau de la Safex pavillon central.

Une large gamme de produits sera exposée de différents segments notamment des téléviseurs, des téléphones mobiles ainsi que des tablettes. Cet évènement permettra à Bomare Compagny de présenter son savoir-faire et se faire connaitre davantage. Il faut savoir que la Foire de la production nationale est une manifestation qui regroupe annuellement des centaines d’entreprises algériennes opérant dans de nombreux secteurs d’activités.

Rappelons que Bomare Compagny a été distingué, au début de cette année, par London Stock Exchange Group (LSEG), en tant que «modèle de succès sur le marché africain», à l’occasion de la publication de la deuxième édition de son rapport. L’opérateur algérien a été distingué parmi les 360 entreprises les plus dynamiques et entreprenantes d’Afrique, à travers un classement basé sur des critères de sélection, tels que le taux de croissance, la capacité à créer des emplois et la visibilité sur les marchés mondiaux.