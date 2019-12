Algérie télécom participe à la 28 ème édition de la foire de la production algérienne

Algérie Télécom prendra part à la 28 ème édition de la foire de la production nationale, qui se déroulera du 19 au 28 décembre 2019, sous le thème « Algérie: une économie diversifiée, créatrice et compétitive », au niveau du Palais des Expositions pavillon A, Pins Maritimes- Alger.

Cette édition sera marquée par la participation de plus de 500 entreprises nationales, publiques et privées, et une présence en force des industries militaires. Ça sera aussi l’occasion à plus de 50 startups d’exposer leurs expériences au niveau d’un pavillon qui sera une véritable pépinière d’idées et d’opportunités.

Cette manifestation constituera, pour les opérateurs, l’occasion d’asseoir une vision commune de l’avenir de la production nationale et de faire connaître les capacités de production de chaque exposant.

Par cette participation, Algérie Télécom leader des TIC en Algérie, exprime son soutien aux actions de coopération et de promotion de la production algérienne, visant ainsi à hisser et accroitre l’économie nationale.