Smartphones : Samsung redevient leader mondial devant Apple

Après avoir cédé sa place à Apple au mois de Janvier, le géant fabricant coréen Samsung, reprend sa place de leader mondial en termes de ventes de smartphones, et ceci grâce à sa dernière série Galaxy S24.

La marque à la pomme a marqué le coup en début d’année en dépassant Samsung pour la première fois en 13 ans en termes de ventes de smartphones. Toutefois, cette victoire a été de courte durée.

En effet, selon un rapport récent, Samsung a repris sa position dominante grâce au succès du Galaxy S24. En février dernier, Samsung a écoulé 19,69 millions de smartphones soit 20 % de part de marché mondial tandis qu’Apple a vendu 17,41 millions d’unités soit 18 % de part de marché.

C’est en Europe et aux Etats-Unis que Samsung a le plus dominé. En effet, sur le vieux continent, la marque coréenne a renforcé sa position avec 34 % de parts marché, et c’est aux Etats-Unis qui a marqué encore plus le coup, passant de 20 % à 36 % de parts marché, tandis qu’Apple a chuté de 64 % à 48 %.

Ces chiffres viennent rappeler l’importance de l’innovation des fabricants et l’adaptation rapide aux préférences des utilisateurs. Samsung, conscient de l’écart réduit avec Apple l’année dernière, a redoublé d’efforts avec la série S24 et son S24 Ultra qui a reçu beaucoup de critiques positives.