Smartphones : LG sous-traite la production des téléphones bas et milieu de gamme

Le fabricant sud-coréen, LG Electronics, ne sait plus quoi faire pour revoir à la hausse ses ventes de Smartphones. Une division qui peine à connaître de beaux jours ces dernières années.

Après de longues concertations avec ses cadres et responsables, LG décide de ne plus concevoir des Smartphones bas et milieu de gamme. Le fabricant sud-coréen va laisser à d’autres le soin de s’en occuper et il se contentera d’y apposer sa marque ! Il s’agit là d’une décision qui entre dans le cadre d’une réorganisation de sa division mobile.

A noter que RIM avec sa marque BlackBerry, FIH Mobile avec celle de Nokia ont déjà tenté cette stratégie d’apposer un nom sur des produits développés et fabriqués par d’autres, mais aucun n’a retrouvé sa gloire d’antan.