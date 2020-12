OPPO termine l’année en beauté : Le smartphone A93 débarque en Algérie !

Le grand jour est arrivé. OPPO lance dès ce samedi 12, le dernier OPPO A93 en Algérie. Un Smartphone à l’apogée des tendances technologiques avec son corps Ultra Lisse et avec lequel vous obtiendrez des portraits de qualité professionnelle.

Avec la dernière génération de la série A d’OPPO, le nouveau OPPO A93 vous fera profiter de la technologie sans la moindre contrainte. En effet, l’OPPO A93 dispose d’une conception de pointe pour optimiser et adapter la carte mère, la batterie et d’autres composants dans sa conception mince. Vu pour la première fois sur un Smartphone, OPPO A93 présente un bord fin à 220 ° offrant également une sensation de prise en main plus confortable et plus douce.

Pour s’assurer que les utilisateurs soient pleinement immergés dans leur contenu, le double écran perforé de 6,43 pouces du OPPO A93 est livré avec un écran FHD + Super AMOLED brillant avec un grand rapport écran / corps de 90,7 %.

Le design du OPPO A93 est également en Mat Brillant, qui reflète des scintillements et des traînées de lumière brillantes que les utilisateurs ont apprécié avec le dernier téléphone de la série A. Il est disponible en deux couleurs : Bleu Magique, un mélange unique de bleu et de violet qui semblent refléter une nouvelle couleur sous tous les angles, et Noir Matte, une couleur qui inspire le prestige des automobiles haut de gamme.

Côté photographie, l’OPPO A93 possède un appareil photo puissant, conçu pour donner des performances de haut niveau pour des prises de photo dignes d’un professionnel. Avec une suite de six caméras de portrait IA intégrées – dont quatre à l’arrière de l’appareil en plus de deux caméras à l’avant, vous pouvez publier des photos de vous-même pour vous montrer sous votre meilleur jour, grâce à des fonctions de photographie de portrait et de stabilisation vidéo très simples à utiliser.

Le mode Portrait Couleur IA offre de belles couleurs vives à vos photos et portraits, qu’ils soient de style urbain ou des photos de voyage. De plus, les modes Portrait de Nuit Éclatant et IA Super Portrait de Nuit garantiront une luminosité adéquate à vos selfies et portraits et ce quel que soit le degré de celle-ci.

L’expérience d’utilisateur optimisée du dernier OPPO A93 débute avec son puissant chipset MediaTek Helio P95 AI, ses 8 Go de mémoire vive (RAM) et ses 128 Go de mémoire de stockage, qui peut être étendue jusqu’à 512 Go grâce aux 3 emplacements pour cartes dont il dispose. Il possède également un Algorithme Anti-décalage capable de détecter et effacer les données qui provoquent des erreurs de mémoire, ce qui rend les bugs et les blocages moins probables.

Le lancement du dernier OPPO A93 est jumelé à celui des oreillettes Bluetooth Enco W31, le premier de la marque en Algérie et dans le monde. Ces oreillettes changeront la conception de l’expérience audio jusque-là connue des utilisateurs algériens, garantissant la meilleure qualité de son du marché, notamment en fonction appel, grâce aux multiples technologies de pointe qui l’équipent.

Grâce aux transmissions Bluetooth binaurales à faible latence, à la suppression du bruit à double microphone pendant les appels, à la résistance à la poussière et à l’eau IP54 et à d’autres fonctionnalités, OPPO optimise l’expérience audio pour les utilisateurs de Smartphones actifs.

En termes de qualité audio, les écouteurs OPPO Enco W31 utilisent des polyuréthanes thermoplastiques (TPU) et des diaphragmes en graphène conçus pour améliorer la réponse en fréquence. Les modes Balance et Bass sont disponibles pour correspondre parfaitement à votre musique préférée.

Disponibilité et Prix

OPPO A93 est disponible dans toute l’Algérie au prix de 54 900 Dinars dans ses deux couleurs, Bleu Magique et Noir Matte, et en deux versions : 8 Go de RAM et 128 Go de ROM extensibles jusqu’à 512 Go grâce à 3 emplacements pour cartes.

Quant aux oreillettes Bluetooth Enco W31 sont elles aussi disponibles en Algérie au prix de 11 900 Da.