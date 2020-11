Shazam d’Apple : 200 millions d’utilisateurs actifs par mois !

En ce moment de crise, Apple vient de gagner du profit grâce à Shazam. En effet, le service de reconnaissance de musique qui appartient à la firme de Cupertino a atteint le cap des 200 millions d’utilisateurs dans le monde.

Dans un communiqué de presse, Apple indique que cela concerne des utilisateurs actifs mensuels. Une bonne nouvelle donc pour Apple. Juste après son acquisition par Apple, le service comptait 478 millions d’utilisateurs actifs durant l’année. Rappelons que Shazam a été acquis par la firme à la pomme il y a deux ans.

A l’occasion de ce nouveau record, Apple Music a mis en ligne une liste de lecture recensant les 100 titres les plus « shazamés » depuis la création de l’app. Le top 100 est disponible sur cette playlist pour Apple Music. Quant au top 3 comprend :

1- Dance Monkey de Tones and I, avec plus de 36.6 millions de Shazams depuis sa sortie en mai 2019

2- Prayer In C de Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz

3- Let Her Go de Passenger