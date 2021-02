Samsung : Le Galaxy A41 décroche la palme du meilleur rapport qualité/prix

S’il occupe la première place en termes de ventes ce n’est pas pour rien. Samsung travaille d’arrache pied pour sauvegarder sa place de leader. Parmi les derniers Smartphones appréciés par le grand public, le Galaxy A41. La cause ? Le meilleur rapport qualité/prix qu’offre cet appareil.

Il décroche ainsi la palme du meilleur Smartphone en termes qualité/prix. Commercialisé depuis l’été 2020, le Galaxy A41 est disponible au prix avoisinant les 200 euros. Pour ce tarif, vous bénéficierez d’une excellente dalle Oled bien calibrée et d’une bonne autonomie… le tout dans un terminal compact.

Rappelons que le Galaxy A41 de Samsung est un Smartphone milieu de gamme doté d’un écran Super AMOLED de 6,1 pouces. Il fonctionne avec Android 10, embarque un processeur Mediatek Helio P65 accompagné par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible. À son dos, on découvre un triple module caméra dont le principal appareil photo est de 48 mégapixels et un capteur frontal de 25 MP. Quant à la capacité de la batterie, elle est de 3500 mAh. Le Galaxy A41 est compatible au réseau 4G.