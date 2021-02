Mobilis : Retour sur l’offre BeKING !

Lancée il y a plus d’une année, l’offre BeKING est destinée aux abonnés postpayés. Elle vous permet de choisir votre forfait, ainsi que l’usage des appels, SMS et internet en toute flexibilité.

Les abonnés de cette offre bénéficient de l’abonnement postpayé mensuel le moins cher sur le marché, d’appels et SMS illimités vers Mobilis et d’un forfait en voix/SMS au choix selon le budget et l’usage. Ils peuvent également surfer sur la toile grâce à un Pass internet spécialement dédié à l’offre à des prix attractifs. L’activation de cette offre est à seulement 500 Da. Dès l’activation de la ligne, le client bénéficiera des appelBVs et SMS illimités vers Mobilis.

Deux types de plans existent :



* le plan 500 qui vous attribue un crédit de 1500 Da

* le plan 1000 qui vous attribue un crédit de 4000 Da

Pour les pass internet, Mobilis propose de 50 Da à 500 Da pour profiter de 1 Go à 7 Go, ou carrément l’illimité.

A noter que Mobilis vous donne la possibilité d’acheter les plans voix/SMS et/ou les Pass Internet via le menu *600#, l’Interface web Meetmob.mobilis.dz et l’application Mobispace. Vous avez aussi la possibilité d’effectuer des rechargements à tout moment via Arsselli, cartes de recharge, E-rselli, Gab et bureaux de poste. Quant aux rechargements, ils sont valables uniquement pour paiements de factures.