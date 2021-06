Samsung : La Galaxy Tab S8 Ultra arrive bientôt !

Trois nouvelles tablettes seraient dans les cartons de la firme sud-coréenne. D’après les rumeurs, il s’agit de tablettes plus grandes, mais qui offrent des caractéristiques techniques beaucoup plus impressionnantes que les précédents modèles de Samsung.

Toujours selon les fuites, ce sont des tablettes haut de gamme de la série Galaxy Tab S8. La nouvelle tablette s’ajoute à la Galaxy Tab S8 classique et la Galaxy Tab S8+. Au nom de Galaxy Tab S8 Ultra, c’est un appareil encore plus grand, qui offrirait un écran OLED de 14,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une recharge de 45W pour une batterie de 12 000 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, quatre haut-parleurs et un S Pen. Une fiche technique qui donne de l’eau à la bouche, mais surtout qui fait peur à la concurrence.

Côté photo, on retrouvera les mêmes capteurs 13 MP et 5 MP au dos. La tablette aura la particularité d’avoir deux capteurs à l’avant, dont un principal de 8 MP et un ultra grand-angle de 5 MP. A en croire les rumeurs, toutes pourraient être équipées du futur Snapdragon 888+ de Qualcomm.

Concernant sa date de sortie, Samsung ne s’est pas prononcé, mais les trois tablettes devraient être commercialisées d’ici quelques mois probablement à la rentrée prochaine !