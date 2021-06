Meizu dévoile sa SmartWatch !

Après plusieurs rumeurs, Meizu décide enfin de se lancer et sort sa première montre connectée, elle est simplement nommée Meizu Watch.

L’écran est AMOLED de 1,78″, soit plus grand que la plupart des montres commercialisées sur le marché. Quant au châssis de la montre est construit en alliage d’aluminium et dispose d’une base en céramique. L’ensemble mesure 46 x 38,4 x 12,9 mm et pèse 69g. Aussi, la montre est alimentée par le Snapdragon Wear 4100, une puce de 12 nm avec quatre cœurs Cortex-A53. Le chipset est équipé de 1 Go de RAM et d’un généreux 8 Go de stockage. Il prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, NFC et LTE, bien sûr.

Côté autonomie, la smartwatch dispose d’une batterie d’une capacité de 420 mAh. Meizu affirme que la montre durera jusqu’à 36 heures avec une seule charge. Le système mCharge for Watch offre des recharges rapides lorsque vous êtes pressé – 15 minutes vous permettent d’atteindre 35%. Cela devrait vous permettre de passer la journée, mais si vous voulez la tranquillité d’esprit, chargez pendant 45 minutes pour atteindre 100 %.

Parmi les caractéristiques de la montre connectée by Meizu, mesurer votre fréquence cardiaque et surveiller votre taux d’oxygène dans le sang. Elle propose également un suivi du sommeil et du stress et prend en charge 13 modes d’exercice différents.

La montre Meizu est disponible aujourd’hui en Chine en deux couleurs : noir et menthe.