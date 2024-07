Samsung invite les fans du monde entier à découvrir la prochaine étape de Galaxy AI dans les espaces Galaxy Experience

Samsung vient d’annoncer l’ouverture de 7 espaces Galaxy Experience à travers le monde. Dévoilant de nouvelles manières inédites d’accomplir ses tâches, de communiquer et de créer grâce à Galaxy AI, intégré à l’écosystème Galaxy, ces espaces permettront aux fans du monde entier de découvrir de manière immersive la prochaine étape de Galaxy AI à Paris, Berlin, New York, Dubaï, Jakarta, Séoul et Tokyo.

« Alors que le développement de Galaxy AI franchit une nouvelle étape, Samsung s’engage à offrir des expériences uniques et optimisées qui s’adaptent à chaque type d’appareil, de la toute nouvelle série Galaxy Z à l’écosystème Galaxy au sens large », a déclaré Jamie Park, vice-présidente et responsable de l’équipe Experience Marketing, division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Nous avons hâte de présenter un univers de possibilités inédit et de montrer aux fans comment les capacités de Galaxy AI peuvent transformer le quotidien via l’écosystème Galaxy. »

L’été étant propice aux vacances et à l’évasion, les espaces Galaxy Experience adoptent le concept du voyage et invitent les visiteurs à découvrir comment Galaxy AI peut faciliter leurs escapades. Dès les premiers pas, ils seront totalement immergés dans les expériences innovantes de Galaxy AI et ses nouvelles fonctionnalités – permettant de simplifier l’organisation des voyages, d’immortaliser les moments les plus mémorables de façon inédite et de libérer la communication de toute barrière linguistique.

Dans certains espaces Galaxy Experience, les visiteurs peuvent participer à différents programmes et tester les dernières fonctionnalités de Galaxy AI de manière immersive sur les appareils Samsung les plus récents.

Adresses et dates d’ouverture des Espaces Galaxy Experience :

* Paris : du 12 juillet à fin octobre au CE 125, 125 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France

* Berlin : du 10 juillet au 7 août au Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12, 10117 Berlin, Allemagne

* New York : du 10 juillet au 7 août au 500 Broadway, New York, NY 10012, États-Unis

* Dubaï : du 11 juillet au 7 août au Mall of Emirates, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubaï, Émirats arabes unis

* Jakarta : du 11 juillet au 4 août au Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonésie

* Séoul : du 11 juillet au 11 août au The Hyundai Seoul,108 Yeoui-daero, Seoul, Corée

* Tokyo : du 11 juillet au 6 août au Q front, 21-6 Udagawacho, Shibuya City, Tokyo 150-0042, Japon