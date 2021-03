Samsung étend son leadership dans les brevets 5G !

Samsung Electronics annonce avoir remporté la première place des actions de brevets essentiels aux standards 5G (SEP). C’est ce que rapporte une étude sur l'essentialité des brevets menée par IPlytics, le cabinet d'études de marché, basée à Berlin composé d'économistes, de scientifiques et d'ingénieurs.

En effet, les conclusions ont été publiées dans le rapport récent d’IPlytics : « Qui mène la course aux brevets 5G ? » Une analyse du paysage des brevets sur les SEP déclarés et les contributions aux normes. Et ce n’est pas tout, Samsung s’est également classée deuxième dans deux autres catégories à savoir : part des familles de brevets 5G accordées et actives et part des familles de brevets 5G accordées et actives dont au moins l’une d’entre elles a été octroyée par l’OEB (Office européen des brevets) ou l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), l’Office Américain des Brevets et des Marques.

Rappelons que la dernière, Samsung a également été en tête des brevets 5G grâce à sa recherche et développement de normes et de technologies 5G. Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des Cores. « Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA », indique un communiqué de la firme sud-coréenne.

A noter enfin que Samsung fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.