OPPO A15 débarque en Algérie : fiche technique et prix

Il y a quelques semaines, OPPO a lancé le Reno 5 en Algérie. Il revient aujourd’hui avec un nouveau Smartphone, mais cette fois-ci dans un tout autre segment.

Il s’agit donc du OPPO A15, qui répond à vos besoins quotidiens de divertissement et de communication. Doté d’une triple caméra AI et d’un grand écran de 6,52 pouces, le nouveau Smartphone d’Oppo vous permet de capturer des photos claires et nettes, et vous immerge dans un grand écran. Comme tous les Smartphones de l’équipementier chinois, son point fort est la caméra. Grâce à l’Oppo A 15, vous serez en mesure de prendre de magnifiques photos du monde qui vous entoure avec sa AI Triple Camera.

Ainsi, pour immortaliser les meilleurs moments de votre vie avec clarté, le OPPO A15 dispose d’un appareil photo principal de 13Mégapixels, qui vous permet de capturer des photos en gros plan de près de 4cm avec l’objectif macro de 2 MP. Pour ajouter plus de profondeur aux photos de portrait, une caméra de profondeur de 2 MP ajoute un effet bokeh naturel à l’arrière-plan. OPPO A15 offre beaucoup plus. Le HDR vous permet de réaliser des portraits dans un environnement à faible luminosité ou en contre-jour. Cela signifie que même pendant les couchers de soleil, les détails de l’arrière-plan sont conservés !

Propulsé par une grande batterie de 4230 mAh, OPPO A15 vous accompagne toute la journée sans avoir besoin de s’arrêter pour le recharger. Grâce au Super Mode d’économie d’énergie, vous pouvez économiser de l’énergie de manière significative même si votre batterie est à bout, vous pouvez facilement déverrouiller votre smartphone avec votre doigt ou votre visage, car il est livré avec les deux technologies capteur d’empreintes digitales arrière et reconnaissance faciale.

Enfin, l’OPPO A15 est livré avec le dernier ColorOS 7.2 et une série de fonctionnalités pratiques. Ce Smartphone est disponible en Algérie depuis deux jours, en deux couleurs : le Noir Dynamique et le Bleu Mystère au prix de 28 900 Dinars. Pour l’heure, seule la version 2 ou 3 Go de RAM et 32 Go de stockage est disponible, en attendant le lancement d’une version plus performante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage au cours du mois prochain.