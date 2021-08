Samsung dévoile les galaxy Z Flip 3 et Fold 3

Le fabricant coréen lève le voile sur ses nouveaux modèles, Samsung Flip 3 et Fold 3. Ces derniers seront destinés à un plus large public.

Samsung dévoile deux nouveaux smartphones pliants : les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 tous deux compatibles 5 G. Le premier aura la particularité de se plier en longueur pour passer au format tablette, tandis que le second se plie dans le sens de la hauteur, pour un format poudrier.

Avec son format poudrier, le Galaxy Z Flip 3 adoptera de nouvelles couleurs, et disposera de plus de solidité de l’appareil et la qualité de l’affichage. Il est équipé également d’un petit écran de 1,9 pouce permettant d’utiliser le téléphone même plié.

Avec le Galaxy Z Fold 3, Samsung propose un smartphone qui passe en mode tablette une fois pliée et propose un affichage de 7,6 pouces. Ce dernier semble concurrencer le Galaxy Note. Samsung a également glissé la caméra frontale sous l’écran, et a ajouté une surcouche pour rendre le Smartphone plus résistant.

Autre nouveauté, le fait que le Flip 3 sera commercialisé à 1059 euros pour 128 Go de stockage et 1109 euros pour 256 Go. Samsung a ainsi baissé de 30 % le prix de ce terminal par rapport à la version précédente et ceci pour toucher un plus large public.