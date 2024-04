Résultats financiers 2023 : Huawei enregistre la croissance la plus rapide en quatre ans

Le géant groupe chinois Huawei, enregistre sa plus forte croissance en quatre ans durant l’année 2023, témoignant du redressement de la firme et ceci en diversifiant ses activités et ses revenus suite aux sanctions américaines.

Malgré les sanctions des Etats-Unis à son encontre, le géant chinois des télécommunications a su redresser la barre et réaliser en 2023, sa plus rapide croissance en quatre ans. Le chiffre d’affaire global a augmenté de 9,6 % en une année pour s’afficher à 97,5 milliards de dollars.

Dans le détail, c’est le secteur grand public qui est le plus contributeur à ce chiffre avec une croissance de 17,3 % et représentant 35 % du chiffre d’affaire global. Ce segment comprend la vente de téléphones portables, qui a connu une renaissance l’année dernière.

L’année 2023, représente la troisième année consécutive de croissance pour l’entreprise, après une chute du chiffre d’affaires de près d’un tiers en 2021. La marque est restée discrète concernant ses résultants évitant l’événement de lancement qu’il organisait chaque année et ceci depuis les restrictions américaines.

Le bénéfice net de Huawei a augmenté de 144,5 % en 2023, pour atteindre environ 13 milliards de dollars.