Relance de l’industrie des smartphones en Algérie

L’Algérie souhaite relancer son industrie des smartphones en misant sur une fabrication locale à fort taux d’intégration, plutôt que sur un simple assemblage.

Après l’échec de l’expérience précédente abandonnée en 2019, le gouvernement entend instaurer un nouveau cadre réglementaire pour relancer l’industrie des smartphones.

Deux conditions majeures sont exigées des fabricants : un véritable processus de fabrication sur le sol algérien et l’abandon du modèle basé sur l’importation de kits à assembler. Cette démarche vise à réduire la dépendance aux importations et à répondre à une demande nationale estimée à sept millions de smartphones par an.

L’ancien dispositif fiscal préférentiel ayant favorisé une « importation déguisée » a été supprimé en 2019, entraînant une pénurie et une hausse des prix. En parallèle, l’importation illégale de téléphones a proliféré.



Aujourd’hui, le gouvernement prépare un nouveau cahier des charges similaire à celui mis en place pour l’industrie automobile, afin d’encadrer rigoureusement la fabrication de smartphones en Algérie.