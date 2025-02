Algérie Télécom et Huawei déploient l’ultra-haut débit pour accélérer la transition numérique

Avec la croissance du commerce électronique, du cloud et du big data, la demande en internet rapide et fiable est en forte augmentation. Le projet WDM s’inscrit dans la politique nationale de numérisation, visant notamment la réduction de l’usage du papier et le développement du paiement électronique. Cette initiative stratégique marque une étape clé dans la modernisation du pays et sa transition vers une économie numérique performante et compétitive.

Face aux mutations technologiques mondiales, le renforcement de l’infrastructure internet en Algérie devient une nécessité stratégique pour soutenir l’innovation et la compétitivité économique du pays.