PUBG MOBILE s’associe à OPPO : le Reno 5 offre une expérience de gaming exceptionnelle

Le Reno 5 a été sélectionné comme Smartphone désigné pour la compétition ‘’PUBG MOBILE’’ Middle East and Africa Esports 2021. Le dernier modèle de la série Reno d'OPPO a été sélectionné pour sa capacité matérielle et logicielle de jeu extraordinaire qui offre une expérience exceptionnellement immersive et fluide.

PUBG MOBILE, en tant que l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde, s’associe à OPPO pour la deuxième fois, après le succès de la Challenger Cup PUBG MOBILE MENA en 2019 avec le lancement de la toute nouvelle série Reno. La Challenge Cup 2019 à laquelle a participé pour la première fois une équipe Algérienne, invitée pour l’occasion afin de représenter le pays lors de cet événement sportif international. Selon le cabinet d’études de marché mondial – YouGov, le Moyen-Orient abrite une des populations de jeux en ligne avec le développement le plus rapide au monde, connaissant un taux de croissance de 25%. Un marché international où l’Algérie est en bonne position, juste après le Maroc et l’Egypte, avec un marché national estimé à 107 millions de dollars en 2018 et une croissance estimée à 400% entre 2015 et 2021. La communauté des joueurs de la région est également la plus engagée et la plus immersive dans le gaming.

« La stratégie d’OPPO est axée sur l’engagement avec les passions de nos utilisateurs. Conformément à l’importante popularité du gaming mobile dans la région, nous avons investi pour apporter la plate-forme de jeu idéale à nos clients grâce à notre dernière série de Smartphones Reno 5 », a déclaré Ethan Xue, Président d’OPPO Moyen-Orient et Afrique. Le fait d’être sélectionné par la principale société de loisirs numériques de la région en tant que partenaire officiel des smartphones pour la compétition PUBG MOBILE Esports témoigne de l’expérience de jeu extraordinaire et immersive offerte par notre smartphone Reno5. Cette année, en tant que Smartphone officiel désigné de la compétition PUBG MOBILE Middle East & Africa Esports, Reno 5 propose des configurations de puissance et de vitesse remarquables, ainsi que le meilleur affichage visuel de sa catégorie pour offrir une expérience de jeu MOBILE sans précédent.