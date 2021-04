Apple : L’iMac 2021 dévoilé !

Attendue depuis plusieurs semaines, Apple lève enfin le voile sur sa nouvelle génération d’iMac. Elle a été dévoilée par Tim Cook, P-DG d’Apple dans une vidéo.

Il s’agit d’une version plus plate, plus colorée et plus rapide de ses ordinateurs de bureau, dont tous les composants pourront tenir dans un écran plat. La firme de Cupertino a changé sa stratégie cette fois-ci. Au lieu de convier la presse spécialisée pour une Keynote ou encore organiser un évènement en ligne en raison de la conjoncture sanitaire actuelle, Apple a opté par une vidéo promotionnelle diffusée hier mardi 20 avril.

La marque à la pomme a présenté plusieurs nouveaux produits dont l’iMac 2021 que le constructeur a voulu qu’il soit gai. Ainsi, ce modèle sera disponible dans une sélection de sept couleurs vives complétées par un coloris blanc pur. La teinte s’étend jusqu’à l’aluminium coloré du clavier et de la souris. Ce nouvel iMac est doté d’un écran 24 pouces, qualité Retina. Selon Apple, la webcam, les micros et les haut-parleurs progresseront aussi en qualité. L’écran est doté d’un lecteur d’empreintes digitales qui permet de réveiller l’ordinateur plus facilement.

Les entrailles du nouvel iMac accueilleront un nouveau cœur, le processeur M1 qui, selon Apple, accélère le montage vidéo et la retouche photo, entre autres applications créatives.