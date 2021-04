Application mobile : Ooredoo lance YOOZ !

Ooredoo Algérie revient dans la course avec une nouvelle offre destinée aux jeunes. Yooz est donc la dernière innovation digitale de Ooredoo.

Il s’agit d’un nouveau mode digital inédit qui devrait révolutionner l’expérience mobile des jeunes Algériens. « Plus qu’une simple application mobile, Yooz représente un mode de vie 100% digital conçu pour répondre aux attentes des jeunes Algériens en proposant une multitude de fonctionnalités et de nouveaux services », indique un communiqué de l’opérateur.

Saisissant l’occasion du mois sacré, Ooredoo a réuni les médias algériens autour d’un iFtar pour leur proposer sa nouvelle offre. « Yooz est un concentré d’intelligence mis à la disposition des jeunes algériens pour une immersion 100% digitale. Plus qu’une offre, nous avons créé une expérience vraiment nouvelle, grâce à une application conçue spécialement pour la jeunesse algérienne en tenant compte de ses valeurs et de ses spécificités », a déclaré la Directrice Marketing d’Ooredoo Algérie.

Sur YOOZ, le jeune client aura grâce à une application mobile très ludique, la possibilité de composer son propre forfait selon ses besoins et son budget en choisissant lui-même le prix ainsi que les attributs qui lui conviennent.

Il peut également écouter de la musique et de profiter du meilleur du cinéma algérien grâce aux services ANAZIK et ANAFLIX, en plus de s’amuser avec des jeux gratuits disponibles sur YOOZ. Et ce n’est pas tout !!! L’une des plus grandes nouveautés du mode de vie YOOZ, est que le client peut désormais, bénéficier de réductions exclusives dans une multitude de magasins et de restaurants à travers tout le territoire national.

Cerise sur le gâteau, Ooredoo Algérie a mis en place ‘ ’ROOGY’’ , un super héros qui assimile l’expérience de ses jeunes amis. ROOGY est doué d’une intelligence évolutive qui va très vite s’adapter à l’usage des YOOZers. ROOGY est conçu pour vous aider à mieux naviguer dans l’univers YOOZ et à le faire évoluer.

A noter que l’application YOOZ est disponible gratuitement sur Google Play, App Store et Huawei App Gallery.

Pour toute nouvelle acquisition YOOZ, le client bénéficie d’un libre choix entre 3 paliers :



* Un palier libre choix : le client pourra acheter la SIM à 300 DA avec 100 DA de crédit offert. Il aura la liberté et le choix de recharger son compte avec le montant qui lui convient puis composer son forfait selon son besoin et le client pourra ainsi profiter de toute l’expérience YOOZ.



Deux paliers prédéfinis : pour les habitués des formules prédéfinies, YOOZ proposera deux paliers à l’acquisition :



* Pour 700 DA : le client recevra 7Go d’Internet + 70 minutes d’appels vers tous les réseaux nationaux valables 30 jours.

* Pour 1500 DA : le client bénéficiera de 30Go d’Internet + un accès illimité à Facebook et Messenger ainsi que des appels gratuits vers Ooredoo + 150 minutes vers les autres réseaux valables 30 jours.