PlayStation 5 : l’arrivée de deux nouvelles manettes DualSense en coloris

Quelques mois après son lancement, SONY décide de gâter les utilisateurs de la PlayStation 5 en lançant deux nouvelles colories : Midnight Black et Cosmic Red.

Cette annonce fera sans aucun doute plaisir aux joueurs qui ne sont pas satisfait du design blanc et noir de la manette sans-fil DualSense originelle. Selon le constructeur nippon, les nuances de noir et de gris du Midnight Black évoquent l’espace vu à travers une nuit étoilée. Le design noir et rouge du modèle Cosmic Red s’inspire pour sa part des nuances de rouge que l’on retrouve dans le cosmos. « Nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels », explique Leo Cardoso, designer chez Sony.

A noter que les deux nouvelles manettes sont disponibles dès ce mardi 18 mai au prix de 70 euros.