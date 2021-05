Keynote de Google : Plusieurs nouveautés au menu !

Annulée l'an dernier à cause de la pandémie de la Covid-19, la grand-messe pour développeurs de Google se tient virtuellement du 18 au 20 mai. Un évènement qui se veut riche en annonces et en nouveautés.

Depuis Mountain View, Sundar Pichai, le patron de Google a commencé sa conférence ‘’diffusée en direct’’ avec une pensée à tous ceux frappés par le Covid-19, et notamment l’Inde (d’où il est originaire). Pour cette nouvelle édition, le géant américain devra dévoiler Android 12, la nouvelle version de son OS mobile. La firme américaine aurait, en effet, remanié en profondeur l’interface de la plateforme afin de lui donner un sang neuf. Les nouveautés d’Android 12 s’articulent autour de trois grands axes : « une belle nouvelle expérience », des « protections liées à la sécurité et la vie privée renforcées » et « tous vos appareils [qui] interagissent mieux ensemble ».

Parmi les changements opérés sur ce nouveau système, le groupage des notifications entre les applications (pour avoir un seul élément regroupant toutes les notifications des apps de messagerie par exemple) et un nouvel écran de verrouillage. On s’attend également lors de la Google I/O de nouveaux produits comme les Pixel 5a et Pixel 6. Des Smartphones qui pourraient même embarquer à leur bord la toute première puce de la firme.