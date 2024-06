Paiement mobile: hausse des transactions de 71% durant le premier trimestre 2024

Les opérations de paiement mobile ont dépassé 12,5 millions transactions au cours du premier trimestre de l’année en cours, contre 7,6 millions d’opérations durant la même période de 2023, soit une progression de 71%, selon des données publiées par le Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique) sur son site web.

Selon cet organisme, la valeur des transactions de paiement mobile a dépassé 9,3 milliards (mds) Da sur les trois premiers mois de l’année en cours comparativement à environ 5,5 mds Da durant le premier trimestre de l’année précédente.

Quant aux transferts d’argent via mobile (entre clients du même établissement financier), ils se sont élevés, pour la même période, à plus de 7,2 millions d’opérations pour une valeur dépassant 106 mds de Da, soit une hausse de 140% et de 187% respectivement sur un an.

Limité auparavant entre les clients de la même banque ou d’établissement financier, le paiement mobile a récemment été rendu interopérable.

Concernant le paiement via internet, il enregistre une hausse dans le sillage de la progression du nombre des web marchands à 510 opérateurs, contre 337 web marchands au cours du premier trimestre de l’année écoulée, selon le bilan de Gie Monétique.

Ainsi, le nombre des transactions durant le premier trimestre de l’année en cours a atteint 3,2 millions d’opérations (+18%) pour une valeur totalisant 9,3 mds Da (+63%), réparties sur les activités de télécommunications, le transport, les assurances, les factures, les services administratifs, les services, vente de biens, et sports et loisirs.

S’agissant des opérations du paiement via les terminaux de paiement électronique (TPE), elles ont totalisé plus de 1,3 millions transactions (+55%) pour une valeur dépassant 10 mds de Da (+49%), parallèlement à une progression du nombre des terminaux à 53756 appareils, en hausse de 4726 TPE comparativement au 1er trimestre de l’année dernière.

Pour ce qui est des opérations de retrait sur les distributeurs automatiques de billets (DAB) durant le premier trimestre, leur nombre a dépassé les 45 millions d’opérations avec une valeur de plus de 860 mds Da alors que le nombre de DAB a atteint 3868 appareils en hausse de 155 distributeurs sur un an.

Créé en 2014, le groupement Gie Monétique est composé de 18 banques en plus d’Algérie poste, et auquel la Banque d’Algérie (BA) contribue en tant que membre non-adhérent afin de s’assurer de la conformité des systèmes, des outils de paiement et des standards en vigueur.

Cet organisme conduit le système monétique pour le promouvoir via la généralisation l’utilisation des moyens de paiement électronique. (APS)